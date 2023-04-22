Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: Потапова — прекрасная теннисистка. Уверена, она скоро войдёт в топ-10

Соболенко: Потапова — прекрасная теннисистка. Уверена, она скоро войдёт в топ-10
Комментарии

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в полуфинальном матче грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с 24-й ракеткой мира российской спортсменкой Анастасией Потаповой.

«Это был отличный матч. Думаю, что показала невероятный теннис в матче с Анастасией. Она прекрасный игрок. Я никогда раньше не играла против неё, но уверена, что скоро она войдёт в топ-10. Я очень довольна победой», — сказала Соболенко после матча.

Встреча продлилась ровно один час и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу 24-летней белорусской спортсменки. За титул Соболенко сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1), либо с представительницей Туниса Онс Жабер (3).

Материалы по теме
Потапова потерпела разгромное поражение от Арины Соболенко в полуфинале Штутгарта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023