Соболенко: Потапова — прекрасная теннисистка. Уверена, она скоро войдёт в топ-10
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в полуфинальном матче грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с 24-й ракеткой мира российской спортсменкой Анастасией Потаповой.
«Это был отличный матч. Думаю, что показала невероятный теннис в матче с Анастасией. Она прекрасный игрок. Я никогда раньше не играла против неё, но уверена, что скоро она войдёт в топ-10. Я очень довольна победой», — сказала Соболенко после матча.
Встреча продлилась ровно один час и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу 24-летней белорусской спортсменки. За титул Соболенко сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1), либо с представительницей Туниса Онс Жабер (3).
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