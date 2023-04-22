Андрей Рублёв выиграл восьмой матч подряд в ATP-туре
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал восьмую победу подряд на уровне ATP.
Это произошло на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). В полуфинальном матче Рублёв (2) со счётом 6:2, 6:4 обыграл представителя Словакии Алекса Молчана (73-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час и 30 минут. 25-летний Рублёв поборется за второй титул подряд.
Напомним, Рублёв приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Для Андрея это первый титул на таком высоком уровне.
За титул в Баня-Луке Рублёв сразится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) – Миомир Кецманович (Сербия, 4).
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