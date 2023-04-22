Арина Соболенко в третий раз подряд поборется за титул на турнире в Штутгарте
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (2) в третий раз подряд вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В полуфинальном матче 2023 года Соболенко (2) со счётом 6:1, 6:2 обыграла 24-ю ракетку мира россиянку Анастасию Потапову. Встреча продлилась ровно 1 час. На счету Соболенко три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Напомним, в финале 2021 года на турнире в Штугарте Соболенко проиграла австралийке Эшли Барти, а в 2022-м – польке Иге Свёнтек.
В третьем для себя финале Соболенко сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1), либо с представительницей Туниса Онс Жабер (3).
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