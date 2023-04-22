Циципас вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Музетти

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания). В полуфинальном матче второй сеяный Циципас нанёс поражение девятой ракетке соревнований итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Циципас пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Музетти не подал ни одного эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

Циципас увеличил преимущество в личном противостоянии с Музетти в официальных матчах до 4-0.

За титул турнира в Барселоне Циципас сыграет с победителем матча между первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и 12-й ракеткой соревнований британцем Даниэлем Эвансом.