Циципас вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Музетти

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания). В полуфинальном матче второй сеяный Циципас нанёс поражение девятой ракетке соревнований итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.
Циципас пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Музетти не подал ни одного эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.
Циципас увеличил преимущество в личном противостоянии с Музетти в официальных матчах до 4-0.
За титул турнира в Барселоне Циципас сыграет с победителем матча между первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и 12-й ракеткой соревнований британцем Даниэлем Эвансом.
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