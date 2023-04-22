Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Музетти

Циципас вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Музетти
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания). В полуфинальном матче второй сеяный Циципас нанёс поражение девятой ракетке соревнований итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Циципас пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Музетти не подал ни одного эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

Циципас увеличил преимущество в личном противостоянии с Музетти в официальных матчах до 4-0.

За титул турнира в Барселоне Циципас сыграет с победителем матча между первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и 12-й ракеткой соревнований британцем Даниэлем Эвансом.

Барселона. 1/2 финала
22 апреля 2023, суббота. 14:40 МСК
Лоренцо Музетти
20
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 3
6 		5 6
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023