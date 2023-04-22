Рублёв рассказал о состоянии перед финалом в Баня-Луке

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал своё физическое состояние перед финальным матчем турнира категории ATP-250, проходящего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Конечно, всегда хорошо выигрывать в двух сетах, а не играть три сета, длинный матч, потому что физически ты устаёшь. Чем дальше по ходу турнира вы заходите, тем лучше будет, если вы сыграете два сета, потому что к концу турнира вы будете свежее», — сказал Рублёв пресс-службе ATP Tour после завершения матча полуфинала.

В субботу, 22 апреля, Андрей Рублёв выиграл полуфинальный матч турнира в Баня-Луке, в котором одержал уверенную победу над словаком Алексом Молчаном со счётом 6:2, 6:4. Это восьмой подряд выигранный россиянином матч в ATP-туре.