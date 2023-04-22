Зверев — о Синнере: я замечаю, что он стал лучше

Немецкий теннисист, 16-я ракетка мира Александр Зверев прокомментировал спортивную форму итальянца Янника Синнера, восьмой ракетки мира.
«Я знал, что вскоре Янник станет тем самым парнем, которого сложно победить. Он очень быстро прогрессирует. В 19 или 20 лет можно играть, не чувствуя давления, так тебе комфортнее на корте.
Янник — очень талантливый теннисист, так что его прогресс быстр и закономерен. Каждый раз, когда мы встречаемся, я замечаю, что он стал лучше. Синнер проиграл несколько матчей, в которых должен был побеждать, но он с этим справится. Все великие теннисисты должны пройти через это. У меня было то же самое в 2019 году. Я уважаю Янника и его игру», — приводит слова Зверева Tennis World USA.
Напомним, ранее Янник Синнер снялся с турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне. Спортсмен не вышел на игру четвертьфинала с итальянцем Лоренцо Музетти.
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