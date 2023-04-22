Селиваненко: Рублёв на подъёме после Монте-Карло. Но в Боснии побеждает на мастерстве

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выход российского теннисиста, шестой ракетки мира Андрея Рублёва в финал турнира категории ATP-250, проходящего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
«Очевидно, что после такой важной для Андрея победы на «Мастерсе» в Монте-Карло он находится на эмоциональном подъёме. При этом свои матчи в Боснии он выигрывает на мастерстве! Выиграет ли он очередной финал? Загадывать что-то в теннисе — дело неблагодарное, его любят в том числе за его непредсказуемость», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В субботу, 22 апреля, Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Баня-Луке, одержав в полуфинале уверенную победу над теннисистом из Словакии Алексом Молчаном. Россиянин выиграл матч со счётом 6:2, 6:4.
- 22 апреля 2023
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