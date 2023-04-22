Свёнтек вышла в финал турнира в Штутгарте на отказе Жабер

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек практически без борьбы вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия). Соперница Свёнтек по полуфинальному матчу, третья сеяная Онс Жабер из Туниса, завершила борьбу спустя 19 минут после начала встречи при счёте 3:0 в пользу польской теннисистки. Причиной снятия Жабер стала травма левой икроножной мышцы.

Жабер взяла медицинский тайм-аут уже после первого гейма. Получив помощь, Онс пыталась продолжить матч, но после третьего гейма и консультации со своим физиотерапевтом направилась к сетке, чтобы пожать руку Свёнтек и принести извинения за несостоявшийся матч.

За титул турнира в Штутгарте Свёнтек сыграет со второй ракеткой соревнований белоруской Ариной Соболенко. Эти же тенисистки встречались в финале в прошлом году, тогда победу одержала полька.