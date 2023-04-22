Ван де Зандсхулп одолел Фритца и вышел в финал турнира в Мюнхене

Теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп вышел в финал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Мюнхене (Германия). В полуфинальном матче четвёртый сеяный ван де Зандсхулп нанёс поражение второй ракетке соревнований, американцу Тейлору Фритцу, со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Ван де Зандсхулп дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Фритц подал семь эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт.

Ван де Зандсхулп во второй раз в карьере обыграл Фритца в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-0.

За титул турнира в Мюнхене ван де Зандсхулп сыграет с первой ракеткой соревнований датчанином Хольгером Руне.