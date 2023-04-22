Алькарас отдал только четыре гейма Эвансу в полуфинале турнира в Барселоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания). В полуфинальном матче первый сеяный Алькарас нанёс поражение 12-й ракетке соревнований британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Алькарас четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Эванс не подал ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Алькараса и Эванса в официальных матчах стал 2-0 в пользу испанского теннисиста.

За титул турнира в Барселоне Алькарас сыграет со вторым сеяным греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.