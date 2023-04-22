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Алькарас отдал только четыре гейма Эвансу в полуфинале турнира в Барселоне

Алькарас отдал только четыре гейма Эвансу в полуфинале турнира в Барселоне
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания). В полуфинальном матче первый сеяный Алькарас нанёс поражение 12-й ракетке соревнований британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Алькарас четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Эванс не подал ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Алькараса и Эванса в официальных матчах стал 2-0 в пользу испанского теннисиста.

За титул турнира в Барселоне Алькарас сыграет со вторым сеяным греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Барселона. 1/2 финала
22 апреля 2023, суббота. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Даниэль Эванс
26
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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