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Лайович одолел Кецмановича и стал соперником Рублёва в финале турнира в Баня-Луке

Лайович одолел Кецмановича и стал соперником Рублёва в финале турнира в Баня-Луке
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Сербский теннисист Душан Лайович вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в местечке Баня-Лука (Босния и Герцеговина). В полуфинальном матче Лайович нанёс поражение соотечественнику Миомиру Кецмановичу, посеянному под четвёртым номером, со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась три часа.

Лайович подал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Кецманович подал три эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

Сербские теннисисты Лайович и Кецманович впервые встретились друг с другом в официальном матче на турнире АТР.

За титул турнира в Баня-Луке Лайович сыграет со второй ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.

Баня-Лука. 1/2 финала
22 апреля 2023, суббота. 16:55 МСК
Душан Лайович
70
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Миомир Кецманович
33
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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