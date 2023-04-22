Лайович одолел Кецмановича и стал соперником Рублёва в финале турнира в Баня-Луке

Сербский теннисист Душан Лайович вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в местечке Баня-Лука (Босния и Герцеговина). В полуфинальном матче Лайович нанёс поражение соотечественнику Миомиру Кецмановичу, посеянному под четвёртым номером, со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась три часа.

Лайович подал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Кецманович подал три эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

Сербские теннисисты Лайович и Кецманович впервые встретились друг с другом в официальном матче на турнире АТР.

За титул турнира в Баня-Луке Лайович сыграет со второй ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.