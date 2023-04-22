Тарпищев назвал Рублёва фаворитом финального матча в Баня-Луке

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российского теннисиста, шестой ракетки мира Андрея Рублёва на турнире категории ATP-250, который проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
«Рублёву по ходу турнира достаются удобные соперники, все подходящие под него. Не было сверхсложных: он их всех давит за счёт темпа и класса. В финале соперник тоже будет относительно удобный. Рублёв играет хорошо, и если не будет сверхусталости, то должен побеждать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Финал турнира в Баня-Луке состоится в воскресенье, 23 апреля. Андрей Рублёв сыграет против серба Душана Лайовича, 76-й ракетки мира. Матч начнётся в 15:00 мск.
Напомним, турнир в Баня-Луке проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира — € 562 815.
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