Видеообзор победы Рублёва в полуфинале Баня-Луки

В субботу, 22 апреля, российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв одержал уверенную победу над представителем Словакии Алексом Молчаном, 73-й ракеткой мира, в полуфинале турнира категории ATP-250, который проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Также определился соперник Андрея Рублёва в финале. Им стал сербский теннисист Душан Лайович, который в полуфинале победил другого спортсмена из Сербии, Миомира Кецмановича. Матч сербских теннисистов закончился со счётом 2-1 (4:6, 7:6 (7:5), 6:4).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с обзором полуфинальных матчей Рублёв — Молчан и Лайович — Кецманович.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Финальный матч, в котором россиянин Рублёв сыграет против сербского теннисиста Лайовича, пройдёт в воскресенье, 23 апреля. Начало — в 15:00 мск.