Кудерметова и Потапова не сумели выйти в финал турнира в Штутгарте в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова не смогли выйти в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте в парном разряде. В полуфинальном матче Кудерметова и Потапова потерпели поражение от третьей пары соревнований, американки Николь Меликар и Джулианы Олмос из Мексики, со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Россиянки подали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали три из девяти брейк-пойнтов. Меликар и Олмос трижды подали навылет, пять раз ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.
В финале турнира Меликар и Олмос сыграют против второй пары соревнований Дезире Кравчик/Деми Схурс (США/Нидерланды).
Ранее Потапова не смогла выйти в финал в одиночном разряде, потерпев поражение от белоруски Арины Соболенко.
- 22 апреля 2023
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