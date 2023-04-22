Музетти — о матче с Циципасом: я не смог воспользоваться возможностью выиграть

Итальянский теннисист, 20-я ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал своё выступление в полуфинальном матче турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Спортсмен в упорной борьбе проиграл греческому теннисисту, пятой ракетке мира Стефаносу Циципасу со счётом 4:6, 7:5, 3:6.
«Сегодня был отличный матч, однако я не смог воспользоваться возможностью выиграть его. Это теннис. Тем не менее я рад был выступить на таком престижном турнире. В любом случае я отдал всё и хорошо себя чувствую. Теперь мне придётся наверстать упущенное в Мадриде.
В первом сете игры полуфинала я упустил возможность выигрыша, а затем мне было трудно справиться с ветром. Затем ветер помогал сопернику: Стефанос играл лучше в важные моменты матча. Циципас был хладнокровнее меня, но я думаю, что хорошо поработал с прямым ударом и был достаточно агрессивен. В первом сете у меня был шанс, когда я заработал брейк-пойнт и подавал новые мячи, но я сделал плохую игру. Говоря о грунте, с таким покрытием у спортсмена нет места для ошибки. Но, безусловно, матч, длившийся 2 часа 30 минут, заставит меня стать лучше и понять многое.
Цель состоит в том, чтобы отдохнуть и восстановиться к Мадриду, а затем, очевидно, хорошо выступить в Риме. Надеюсь, я прибуду в ещё лучшем качестве для Foro Italico. Будут турниры, в которых я смогу подняться в рейтинге, но самое замечательное — эта неделя, которую я провёл здесь, помогла мне понять, как построить свою подготовку к турниру в Париже», — приводит речь Музетти на пресс-конференции OA Sport.
- 22 апреля 2023
-
22:17
-
21:29
-
21:19
-
21:15
-
20:51
-
19:55
-
19:05
-
18:18
-
18:04
-
17:50
-
17:47
-
17:42
-
17:23
-
17:12
-
17:00
-
16:49
-
16:46
-
16:38
-
16:35
-
16:08
-
15:58
-
15:17
-
14:50
-
14:17
-
14:11
-
13:30
-
13:19
-
13:06
-
12:41
-
11:48
-
11:41
-
10:51
-
10:47
-
10:36
-
10:34