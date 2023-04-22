Музетти — о матче с Циципасом: я не смог воспользоваться возможностью выиграть

Итальянский теннисист, 20-я ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал своё выступление в полуфинальном матче турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Спортсмен в упорной борьбе проиграл греческому теннисисту, пятой ракетке мира Стефаносу Циципасу со счётом 4:6, 7:5, 3:6.

«Сегодня был отличный матч, однако я не смог воспользоваться возможностью выиграть его. Это теннис. Тем не менее я рад был выступить на таком престижном турнире. В любом случае я отдал всё и хорошо себя чувствую. Теперь мне придётся наверстать упущенное в Мадриде.

В первом сете игры полуфинала я упустил возможность выигрыша, а затем мне было трудно справиться с ветром. Затем ветер помогал сопернику: Стефанос играл лучше в важные моменты матча. Циципас был хладнокровнее меня, но я думаю, что хорошо поработал с прямым ударом и был достаточно агрессивен. В первом сете у меня был шанс, когда я заработал брейк-пойнт и подавал новые мячи, но я сделал плохую игру. Говоря о грунте, с таким покрытием у спортсмена нет места для ошибки. Но, безусловно, матч, длившийся 2 часа 30 минут, заставит меня стать лучше и понять многое.

Цель состоит в том, чтобы отдохнуть и восстановиться к Мадриду, а затем, очевидно, хорошо выступить в Риме. Надеюсь, я прибуду в ещё лучшем качестве для Foro Italico. Будут турниры, в которых я смогу подняться в рейтинге, но самое замечательное — эта неделя, которую я провёл здесь, помогла мне понять, как построить свою подготовку к турниру в Париже», — приводит речь Музетти на пресс-конференции OA Sport.