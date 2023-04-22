Руне прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Мюнхене

Датский теннисист, седьмая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250, который проходит в Мюнхене (Германия). В матче полуфинала датчанин уверенно победил австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:3, 6:2.

«Думаю, сегодня был хороший матч. Я должен был сыграть стабильно. Крис провёл отличный турнир, победил нескольких сильных соперников, поэтому я очень рад.

Я очень успешно начал грунтовый сезон, и для меня многое значит возможность продолжить его здесь, в Мюнхене. У меня особые воспоминания об этом месте, так что с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Руне с корта издание GoTennis.

В воскресенье, 23 апреля, в финале Хольгер Руне встретится со спортсменов из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Матч начнётся в 14:30 мск.

Напомним, в прошлом году Руне и ван де Зандсхулп уже встречались в финале турнира в Мюнхене. Хольгер Руне является действующим чемпионом соревнований.