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Руне прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Мюнхене

Руне прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Мюнхене
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Датский теннисист, седьмая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250, который проходит в Мюнхене (Германия). В матче полуфинала датчанин уверенно победил австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:3, 6:2.

«Думаю, сегодня был хороший матч. Я должен был сыграть стабильно. Крис провёл отличный турнир, победил нескольких сильных соперников, поэтому я очень рад.

Я очень успешно начал грунтовый сезон, и для меня многое значит возможность продолжить его здесь, в Мюнхене. У меня особые воспоминания об этом месте, так что с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Руне с корта издание GoTennis.

В воскресенье, 23 апреля, в финале Хольгер Руне встретится со спортсменов из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Матч начнётся в 14:30 мск.

Напомним, в прошлом году Руне и ван де Зандсхулп уже встречались в финале турнира в Мюнхене. Хольгер Руне является действующим чемпионом соревнований.

Мюнхен. 1/2 финала
22 апреля 2023, суббота. 14:40 МСК
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Кристофер О'Коннелл
82
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
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