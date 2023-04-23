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«Для меня Даня — какой-то уникум в теннисе». Рублёв рассказал про отношения с Медведевым

«Для меня Даня — какой-то уникум в теннисе». Рублёв рассказал про отношения с Медведевым
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Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал про отношения с Даниилом Медведевым — четвёртой ракеткой мира, а также ответил, как их дружба мотивирует на спортивные достижения.

«Не знаю, потому что я немного по-другому на это смотрю. Для меня в целом Даня — какой-то уникум в теннисе. Провести такой отрезок — Роттердам, Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Майами, из зала в Европе сразу же в арабские страны на улицу, а оттуда и в Америку, где вначале сухо, а потом нереально влажно, — и везде выиграть и провести один финал… Ну, я такого никогда не видел. Не знаю, наверное, есть какое-то восхищение им и тем, что он делает, потому что я не видел, чтобы кто-то делал то же самое.

Классно, что у нас крутое общение, что с детства хорошо общаемся и сейчас дружим, ещё больше сблизились. Наоборот, это как-то ценно. С точки зрения мотивации в моём случае она не нужна, потому что я сам люблю теннис, и я замотивирован стать лучше для себя, а не потому что кто-то играет [лучше]. Я не смотрю на других, мне хватает мотивации, потому что я хочу достичь своего лимита. И, пока я его не достигну, у меня мотивация будет всегда», — цитирует Рублёва издание GoTennis.

В воскресенье, 23 апреля, Андрей Рублёв сыграет в финальном матче турнира категории ATP-250, проходящего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Теннисист встретится с сербом Душаном Лайовичем. Начало матча — в 15:00 мск.

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