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Лайович высказался о предстоящем матче с Рублёвым в финале турнира в Баня-Луке

Лайович высказался о предстоящем матче с Рублёвым в финале турнира в Баня-Луке
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Сербский теннисист Душан Лайович поделился ожиданиями от предстоящего финального матча с россиянином Андреем Рублёвым на турнире в Баня-Луке.

«У нас с Андреем нет секретов. Я думаю, он наш фаворит. Он играет в лучший теннис в своей жизни. Мы очень хорошо знаем друг друга, поэтому я надеюсь, что смогу физически насладиться завтрашним матчем в финале. Обычно мне нравится играть в финале, поэтому я надеюсь на хороший матч», — приводит слова Лайовича официальный сайт ATP.

Напомним, в полуфинале турнира Рублёв обыграл представителя Словакии Алекса Молчана со счётом 6:2, 6:4.
Финальный матч между Рублёвым и Лайовичем, пройдёт в воскресенье, 23 апреля. Начало — в 15:00 мск. Общий призовой фонд турнира составляет € 562 тыс.

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