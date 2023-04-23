Свёнтек: точно не жду, что матч с Соболенко будет простым. Она демонстрирует уверенность
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Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек высказалась о предстоящей встрече с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в финале грунтового турнира категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия).
«В этом сезоне Арина демонстрирует уверенность. Так что будет тяжело. У неё огромный опыт, это будет третий финал для неё здесь. Я точно не жду, что матч будет простым. Я буду играть на 100%, а там посмотрим. Я ничего не жду», — приводит слова Свёнтек The Tennis Letter.
Напомним, финальный матч турнира в Штутгарте между Свёнтек и Соболенко состоится сегодня, 23 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск. Эти же теннисистки встречались в финале турнира в прошлом году, тогда победу одержала польская спортсменка.
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