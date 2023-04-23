Циципас — о матче с Музетти: это был ментальный вызов. Потребовалось много сил

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над 20-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинальном матче турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3.
«Было очень тяжело. Нам пришлось много побегать на корте, соперник совершил несколько невероятных защитных ударов, которых я совсем не ожидал. Это был ментальный вызов, и я должен был бороться до конца с решимостью льва. Я просто вышел туда, чтобы сделать всё, что в моих силах. Очень сложный вызов. От меня потребовалось много самоотдачи и сил», — приводит слова Циципаса ATP Tour.
Финальный матч турнира в Барселоне пройдёт сегодня, 23 апреля. Стефанос Циципас сыграет против испанца Карлоса Алькараса.
- 23 апреля 2023
-
11:14
-
10:57
-
10:50
-
10:40
-
10:02
-
09:39
-
02:45
-
00:57
- 22 апреля 2023
-
23:32
-
23:16
-
22:17
-
21:29
-
21:19
-
21:15
-
20:51
-
19:55
-
19:05
-
18:18
-
18:04
-
17:50
-
17:47
-
17:42
-
17:23
-
17:12
-
17:00
-
16:49
-
16:46
-
16:38
-
16:35
-
16:08
-
15:58
-
15:17
-
14:50
-
14:17
-
14:11