Арина Соболенко: у меня есть пара машин, но я очень хочу выиграть «Порше» в Штутгарте

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о третьем подряд попадании в финал грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). За титул она сразится с действующей чемпионкой Игой Свёнтек (Польша).

«Да, мне очень нравится играть в Штутгарте, этот турнир многое значит для меня. Надеюсь, с третьей попытки мне удастся его выиграть (улыбается). Мне очень нравится играть перед здешней публикой. Вообще всегда приятно играть перед людьми, которые тебя поддерживают, а не наоборот», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Также Арина прокомментировала то, что обладательница титула в Штутгарте по традиции получит модель автомобиля «Порше».

«У меня есть пара машин, BMW, моя мама их водит. Но я очень хочу выиграть «Порше». Для меня это серьёзная мотивация», — ответила Соболенко.