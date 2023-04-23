Алькарас: в прошлом году мы с Циципасом выдали горячую встречу

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от встречи с греком Стефаносом Циципасом в финальном матче грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания).

«Стефанос умеет проводить отличные матчи. В прошлом году мы выдали, скажем так, горячую встречу. Я знаю, что за пределами корта Стефанос отличный парень. Я постараюсь забыть всё, что было прежде, и сфокусироваться на предстоящей игре, чтобы попытаться выиграть», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Напомним, финальный матч турнира между Алькарасом и Циципасом состоится сегодня, 23 апреля. Начало игры — в 17:00 мск. Действующим победителем турнира в Барселоне является Алькарас. Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет € 2 722 480.