Душан Лайович — Андрей Рублёв: во сколько начнётся финал турнира в Баня-Луке, где смотреть

Сегодня, 23 апреля, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с сербским теннисистом Душаном Лайовичем в финале турнира категории ATP-250, который проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Поединок начнётся в 15:00 мск.

Прямая трансляция матча будет доступна на Tennis TV. В свою очередь, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Душан Лайович — Андрей Рублёв в финале турнира в Баня-Луке.

По личным встречам теннисистов Лайович ведёт со счётом 1-0 (2-0 с учётом челленджеров). В 2016 году сербский теннисист победил в 1/16 финала турнира серии «челленджер» в Биелле (Италия) — 6:4, 7:6(7). В 2019 году Душан взял верх в 1/8 финала турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия) — 6:4, 6:3.