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Циципас — о матче с Алькарасом: это будет встреча с лучшим теннисистом мира

Циципас — о матче с Алькарасом: это будет встреча с лучшим теннисистом мира
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в финале грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания).

«Я не испытываю страха, выходя на корт. Чтобы победить, нужно быть лучше Алькараса. Я готов столкнуться со всеми трудностями и проблемами, ведь это будет матч с лучшим теннисистом мира на данный момент. За последние два года Карлос показал, что способен в важные моменты показывать свою лучшую игру. Это серьёзный вызов, и я должен максимально сконцентрироваться на этом матче. Так было, когда я играл против Рафы Надаля в Мадриде, когда играл против Новака Джоковича на разных грунтовых кортах. Я должен сделать шаг вперёд, другого выбора нет», — приводит слова Циципаса Sportskeeda.

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