Брат Зверева — о разборках с Медведевым: во времена Макинроя вы бы такое даже не заметили

Бывшая 25-я ракетка мира Миша Зверев, старший брат олимпийского чемпиона 2020 года Александра Зверева, прокомментировал конфликт брата с чемпионом US Open – 2021, бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым после матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Зверев после поражения обвинил Медведева в нарушении кодекса «фэйр-плей», в ответ Даниил посоветовал Александру, произнося такое, смотреть на себя в зеркало.

«На мой взгляд, перепалка была не такой уж громкой. Раньше, во времена Джона Макинроя и Джимми Коннорса, вы бы такое даже не заметили. В наше время, когда все должны вести себя спокойно и никто не может говорить то, что думает, всё иначе. Но для меня это всё равно не стало вулканом страстей или что-то вроде.

Когда-то в юности нам говорили, что нужно завязывать ботинки, чаще брать полотенце или что-то такое, чтобы сбить ритм соперника. Для меня это детские вещи. Публике это может показаться интересным, но с точки зрения профессионала я бы хотел следить за матчем. Мне нравятся красивые удары, а не завязывание шнурков по 15 раз перед брейк-пойнтом. Это вещи, на которые я не обращаю внимания и которыми сам не занимаюсь. Саша этим на меня похож. Он хочет играть и побеждать», — приводит слова Миши Зверева Eurosport.de.