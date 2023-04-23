Кори Гауфф рассказала о своей борьбе с синдромом самозванца

Шестая ракетка мира американка Кори Гауфф призналась, что борется с синдромом самозванца. Спортсменка подчеркнула, что не всегда уверена в том, что заслуживает находиться среди лучших.
«Я чувствую в себе уверенность, выходя на корт, но думаю, что на протяжении всей карьеры постоянно беспокоилась о том, насколько хорошо я играю. Только на корте я чувствую, что могу победить. Это борьба с собственными мыслями и осознанием того, что я здесь, среди лучших. Синдром самозванца — серьёзная проблема, которую я испытываю. Знаю, что над этим нужно работать. Я должна принять, что я действительно заслуживаю своего рейтинга», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.
При синдроме самозванца человек испытывает чувство неуверенности, связанное со своими профессиональными достижениями. Человек ощущает себя самозванцем, потому что считает себя недостойным своей работы.
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