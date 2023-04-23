Ига Свёнтек — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Штутгарте

Сегодня, 23 апреля, чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером рейтинга WTA Игой Свёнтек из Польши за титул на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся чуть позднее 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Арина Соболенко в финале турнира в Штутгарте.
Счёт личных встреч теннисисток — 4-2 в пользу Свёнтек. Впервые они встретились на групповом раунде Итогового чемпионата WTA — 2021, а последняя на данный момент встреча произошла в полуфинале того же турнира, но в 2022 году. Оба матча на Итоговых турнирах, прошедших, соответственно, в Гвадалахаре и в Форт-Уэрте, остались за Соболенко, а два других поединка на харде, как и оба матча на грунте в 2022-м выиграла Свёнтек. Была у них и встреча в прошлогоднем финале Штутгарта, там Ига выиграла со счётом 6:2, 6:2.
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