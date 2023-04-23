Ван де Зандсхулп: жду возможности отомстить Руне за прошлогодний финал турнира в Мюнхене
Поделиться
Теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп высказался о предстоящей встрече с седьмой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне в финале турнира категории ATP-250, который проходит в Мюнхене (Германия).
«Рад снова оказаться в финале. Провёл действительно хороший полуфинальный матч, обыграв выдающегося Фритца. С нетерпением жду возможности отомстить Хольгеру за прошлогодний финал. Вперёд!» — написал ван де Зандсхулп на своей странице в социальных сетях.
Напомним, финальный матч турнира в Мюнхене между Руне и ван де Зандсхулпом пройдёт сегодня, 23 апреля. Начало встречи — в 14:30 мск. В прошлом году Руне и ван де Зандсхулп уже встречались в финале турнира в Мюнхене. Хольгер Руне является действующим чемпионом соревнований.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
14:11
-
13:46
-
13:30
-
13:19
-
13:13
-
12:55
-
12:27
-
12:27
-
11:32
-
11:14
-
10:57
-
10:50
-
10:40
-
10:02
-
09:39
-
02:45
-
00:57
- 22 апреля 2023
-
23:32
-
23:16
-
22:17
-
21:29
-
21:19
-
21:15
-
20:51
-
19:55
-
19:05
-
18:18
-
18:04
-
17:50
-
17:47
-
17:42
-
17:23
-
17:12
-
17:00
-
16:49
Партнерский контент