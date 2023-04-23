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Ван де Зандсхулп: жду возможности отомстить Руне за прошлогодний финал турнира в Мюнхене

Ван де Зандсхулп: жду возможности отомстить Руне за прошлогодний финал турнира в Мюнхене
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Теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп высказался о предстоящей встрече с седьмой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне в финале турнира категории ATP-250, который проходит в Мюнхене (Германия).

«Рад снова оказаться в финале. Провёл действительно хороший полуфинальный матч, обыграв выдающегося Фритца. С нетерпением жду возможности отомстить Хольгеру за прошлогодний финал. Вперёд!» — написал ван де Зандсхулп на своей странице в социальных сетях.

Напомним, финальный матч турнира в Мюнхене между Руне и ван де Зандсхулпом пройдёт сегодня, 23 апреля. Начало встречи — в 14:30 мск. В прошлом году Руне и ван де Зандсхулп уже встречались в финале турнира в Мюнхене. Хольгер Руне является действующим чемпионом соревнований.

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