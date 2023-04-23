19-летний сын Бьорна Борга завоевал 2-й титул в карьере, по ходу турнира обыграв Донского
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19-летний шведский теннисист Лео Борг, сын 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Бьорна Борга, завоевал свой второй профессиональный титул.
Это произошло на турнире категории ITF-25 в Джакарте (Индонезия). В решающем матче Борг, занимающий 516-ю строчку рейтинга ATP, обыграл представителя Южной Кореи Джи Мун Ли (643-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Отметим, что по ходу соревнований в первом круге Лео оказался сильнее первого сеяного россиянина Евгения Донского (счёт матча – 3:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу Борга).
Напомни, в ноябре 2022 года сын Борга стал чемпионом турнира ITF-15 в Шарм-Эль-Шейхе (Египет).
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