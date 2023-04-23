Восьмая ракетка мира Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде

Восьмая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 26 апреля по 7 мая. В основной сетке соревнований Синнера заменит австралиец Танаси Коккинакис.

Ранее Синнер снялся с четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Барселоне (Испания) по неясной причине. На официальном сайте соревнований было указано, что Синнер заболел, а в других источниках ссылались на травму. За выход в полуфинал Барселоны он должен был сразиться с соотечественником Лоренцо Музетти.

Отметим, что ранее с турнира в Мадриде снялся 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.