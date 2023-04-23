15-летняя россиянка Андреева стала самой молодой обладательницей трёх титулов ITF W60
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15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над французской спортсменкой Фионой Ферро в финале турнира ITF W60 в Беллинцоне (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4.
Этот титул стал третьим для юной россиянки. На прошлой неделе Андреева выиграла «60-тысячник» ITF в Кьяссо (Швейцария). В финале спортсменка обыграла швейцарку Селин Наэф (265-е место рейтинга WTA) со счётом 1:6, 7:6 (Андреева отыграла три матчбола на приёме), 6:0. Таким образом, Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей три титула ITF W60.
Российская спортсменка дебютирует в топ-200 мирового рейтинга. Ранее Андреева получила уайлд-кард на турнир в Мадриде, который начнётся на следующей неделе.
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