15-летняя россиянка Андреева стала самой молодой обладательницей трёх титулов ITF W60

15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над французской спортсменкой Фионой Ферро в финале турнира ITF W60 в Беллинцоне (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4.

Этот титул стал третьим для юной россиянки. На прошлой неделе Андреева выиграла «60-тысячник» ITF в Кьяссо (Швейцария). В финале спортсменка обыграла швейцарку Селин Наэф (265-е место рейтинга WTA) со счётом 1:6, 7:6 (Андреева отыграла три матчбола на приёме), 6:0. Таким образом, Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей три титула ITF W60.

Российская спортсменка дебютирует в топ-200 мирового рейтинга. Ранее Андреева получила уайлд-кард на турнир в Мадриде, который начнётся на следующей неделе.