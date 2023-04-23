Виктория Азаренко поделилась любимым воспоминанием о встрече с Сереной Уильямс
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о самой памятной встрече с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс.
«У меня множество воспоминаний о Серене Уильямс. Но все они, по иронии судьбы, связаны с встречами, происходившими за пределами корта. Если говорить о корте, то запомнился момент, когда мы впервые играли друг против друга в статусе мам. Это довольно круто. Самая позитивная теннисистка? Камила Осорио. Она всегда улыбается. Так здорово это видеть. Что касается любимого теннисиста из ATP, это Андрей Рублёв», — приводит слова Азаренко Tennis Up To Date.
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