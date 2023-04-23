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Ига Свёнтек защитила титул на турнире в Штутгарте, в финале вновь обыграв Арину Соболенко

Ига Свёнтек защитила титул на турнире в Штутгарте, в финале вновь обыграв Арину Соболенко
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала титул на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Для Свёнтек это вторая подряд победа на данных соревнованиях.

В решающем матче Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Напомним, в финале Штутгарта 2022 года Свёнтек со счётом 6:2, 6:2 обыграла именно Соболенко.

За победу Свёнтек получит 470 рейтинговых очков и более € 120 тыс. призовых.

Штутгарт. Финал
23 апреля 2023, воскресенье. 14:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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