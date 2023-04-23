Ига Свёнтек завоевала 13-й титул в карьере и второй в текущем сезоне

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала 13-й титул в карьере и второй в текущем сезоне.

Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В решающем матче Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Для Свёнтек это вторая подряд победа на данных соревнованиях. В финале Штутгарта 2022 года Свёнтек со счётом 6:2, 6:2 обыграла именно Соболенко.