Арина Соболенко: буду возвращаться в Штутгарт до тех пор, пока не получу «Порше»

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала поражение от польской теннисистки Иги Свёнтек в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Напомним, победитель турнира получает автомобиль марки «Порше».

«Давайте договоримся — если я снова выйду в финал, мне просто дадут лишнюю машину (смеётся). Ребята, я действительно устала играть в финале и покидать этот турнир без машины. В любом случае я благодарна всем, кто помог этому замечательному турниру состояться. Я получила удовольствие от выступлений здесь. Сейчас радость немного угасла, потому что проигрывать в третьем финале тяжело и больно. Но я буду возвращаться сюда до тех пор, пока не получу машину (смеётся). Я буду пытаться, бороться, биться и, может быть, через 10 или 20 лет получу эту машину», — сказала Соболенко после матча.