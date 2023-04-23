Фото: Арина Соболенко сделала вид, что бьёт трофеем по «Порше», который подарили Свёнтек

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала вид, что бьёт трофеем по подарку победительнице грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) – автомобилю «Порше».

Напомним, Соболенко (2) в финале соревнований 2023 года проиграла трёхкратной победительнице турниров «Большого шлема», лидеру рейтинга WTA Иге Свёнтек со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Организаторы турнира в Штутгарте по традиции дарят победительнице автомобиль от спонсора.

Соболенко третий год подряд терпит поражение в финале Штутгарта. «Давайте договоримся — если я снова выйду в финал, мне просто дадут лишнюю машину», — пошутила после матча Соболенко.