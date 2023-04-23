Руне ушёл с 2:5 в 3-м сете матча с ван де Зандсхулпом и стал победителем турнира в Мюнхене

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне в упорной борьбе обыграл нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (29-й номер рейтинга ATP) в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут.

Датский теннисист сделал четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Его соперник три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12.

Помимо ван де Зандсхулпа, на пути к победе в Мюнхене Руне обыграл таких соперников, как Янник Ханфман, Кристьян Гарин и Кристофер О'Коннелл.

Призовой фонд соревнований в Мюнхене составил € 562 815.