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Руне ушёл с 2:5 в 3-м сете матча с ван де Зандсхулпом и стал победителем турнира в Мюнхене

Руне ушёл с 2:5 в 3-м сете матча с ван де Зандсхулпом и стал победителем турнира в Мюнхене
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Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне в упорной борьбе обыграл нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (29-й номер рейтинга ATP) в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут.

Датский теннисист сделал четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Его соперник три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12.

Помимо ван де Зандсхулпа, на пути к победе в Мюнхене Руне обыграл таких соперников, как Янник Ханфман, Кристьян Гарин и Кристофер О'Коннелл.

Призовой фонд соревнований в Мюнхене составил € 562 815.

Мюнхен. Финал
23 апреля 2023, воскресенье. 14:40 МСК
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 7
4 		6 6 3
         
Ботик ван де Зандсхулп
29
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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