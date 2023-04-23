Андрей Рублёв потерпел поражение в финальном матче турнира в Баня-Луке

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв потерпел поражение в финале турнира категории ATP 250, проходящего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Россиянин проиграл сербу Душану Лайовичу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 4:6.
Матч продолжался 2 часа 32 минуты. На счету Рублёва пять реализованных эйсов, три реализованных брейк-пойнта из восьми и четыре двойные ошибки. Лайович выполнил один эйс, реализовал четыре из десяти брейк-пойнтов, не допустил ни одной двойной ошибки.
Итог встречи решился в третьем сете: хотя Рублёв при счёте 1:5 выиграл три гейма подряд, он не смог одержать победу.
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Для Душана Лайовича, 70-й ракетки мира, это второй титул в карьере. До этого сербский теннисист в 2019 году выигрывал турнир категории ATP 250, проходивший в Умаге (Хорватия).
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