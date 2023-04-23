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Елена Веснина объяснила поражение Рублёва от Лайовича в финале турнира в Баня-Луке

Елена Веснина объяснила поражение Рублёва от Лайовича в финале турнира в Баня-Луке
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала, почему россиянин Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, проиграл в финальном матче турнира категории ATP-250, проходившего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), сербу Душану Лайовичу, 70-й ракетке мира.

«Как мне кажется, Рублёву просто не хватило сил на финал турнира в Боснии. Это были невероятные две недели для Андрея: выиграть «Мастерс» в Монте-Карло, а затем следом хорошо провести ещё один турнир — очень тяжело и эмоционально, и физически. Я считаю, что выход в финал — уже успех. Ещё нужно учитывать, что Лайович играл с приличной поддержкой трибун — почти как у себя дома. Наверное, если бы Андрей был свеж, то всё сложилось бы иначе. Теперь необходимо готовиться к «Мастерсу» в Мадриде. Это будет очень непросто. Теперь Рублёву нужно успеть качественно восстановиться», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В воскресенье, 23 апреля, Андрей Рублёв проиграл в финале турнира в Баня-Луке сербскому теннисисту Душану Лайовичу со счётом 3:6, 6:4, 4:6.

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