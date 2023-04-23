Елена Веснина объяснила поражение Рублёва от Лайовича в финале турнира в Баня-Луке

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала, почему россиянин Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, проиграл в финальном матче турнира категории ATP-250, проходившего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), сербу Душану Лайовичу, 70-й ракетке мира.
«Как мне кажется, Рублёву просто не хватило сил на финал турнира в Боснии. Это были невероятные две недели для Андрея: выиграть «Мастерс» в Монте-Карло, а затем следом хорошо провести ещё один турнир — очень тяжело и эмоционально, и физически. Я считаю, что выход в финал — уже успех. Ещё нужно учитывать, что Лайович играл с приличной поддержкой трибун — почти как у себя дома. Наверное, если бы Андрей был свеж, то всё сложилось бы иначе. Теперь необходимо готовиться к «Мастерсу» в Мадриде. Это будет очень непросто. Теперь Рублёву нужно успеть качественно восстановиться», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В воскресенье, 23 апреля, Андрей Рублёв проиграл в финале турнира в Баня-Луке сербскому теннисисту Душану Лайовичу со счётом 3:6, 6:4, 4:6.
- 23 апреля 2023
-
18:53
-
18:45
-
18:32
-
18:30
-
18:15
-
17:42
-
17:31
-
16:52
-
16:33
-
16:23
-
16:02
-
15:30
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:46
-
13:30
-
13:19
-
13:13
-
12:55
-
12:27
-
12:27
-
11:32
-
11:14
-
10:57
-
10:50
-
10:40
-
10:02
-
09:39
-
02:45
-
00:57
- 22 апреля 2023
-
23:32
-
23:16
-
22:17
-
21:29