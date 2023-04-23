Селиваненко считает, что Рублёву не хватило сил на финальный матч с Лайовичем в Баня-Луке

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал итоги финального матча турнира категории ATP 250, проходившего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), в котором россиянин Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, проиграл сербу Душану Лайовичу, 70-й ракетке мира, со счётом 3:6, 6:4, 4:6.

«Думаю, что Рублёву сегодня не хватило энергии на длинный матч. С другой стороны, в теннисном туре любой теннисист способен обыгрывать каждого — как раз Лайович это в очередной раз подтвердил. Он одержал по ходу турнира победы над игроками, которые стоят выше его в классификации», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Для Андрея Рублёва это был второй финал теннисного турнира подряд. В прошлое воскресенье, 16 апреля, россиянин выиграл «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).