Алькарас защитил звание чемпиона Барселоны, уверенно обыграв Циципаса в финале турнира
Поделиться
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас одержал уверенную победу над представителем Греции, пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом в финальном матче турнира категории ATP 500, проходившего в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 19 минут. За это время Карлос Алькарас исполнил три эйса и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Стефаноса Циципаса один эйс и один реализованный брейк-пойнт из двух. Оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке.
Барселона. Финал
23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Стефанос Циципас
С. Циципас
Для испанского теннисиста это третий титул в сезоне и девятый в карьере. В 2023 году Карлос Алькарас уже выигрывал турниры в Индиан-Уэллсе и Буэнос-Айресе. Матч с Циципасом — 23-я победа Алькараса в этом году.
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
18:53
-
18:45
-
18:32
-
18:30
-
18:15
-
17:42
-
17:31
-
16:52
-
16:33
-
16:23
-
16:02
-
15:30
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:46
-
13:30
-
13:19
-
13:13
-
12:55
-
12:27
-
12:27
-
11:32
-
11:14
-
10:57
-
10:50
-
10:40
-
10:02
-
09:39
-
02:45
-
00:57
- 22 апреля 2023
-
23:32
-
23:16
-
22:17
-
21:29
Партнерский контент