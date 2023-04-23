Алькарас защитил звание чемпиона Барселоны, уверенно обыграв Циципаса в финале турнира

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас одержал уверенную победу над представителем Греции, пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом в финальном матче турнира категории ATP 500, проходившего в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 19 минут. За это время Карлос Алькарас исполнил три эйса и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Стефаноса Циципаса один эйс и один реализованный брейк-пойнт из двух. Оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке.

Для испанского теннисиста это третий титул в сезоне и девятый в карьере. В 2023 году Карлос Алькарас уже выигрывал турниры в Индиан-Уэллсе и Буэнос-Айресе. Матч с Циципасом — 23-я победа Алькараса в этом году.