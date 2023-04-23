Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас защитил звание чемпиона Барселоны, уверенно обыграв Циципаса в финале турнира

Алькарас защитил звание чемпиона Барселоны, уверенно обыграв Циципаса в финале турнира
Комментарии

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас одержал уверенную победу над представителем Греции, пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом в финальном матче турнира категории ATP 500, проходившего в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 19 минут. За это время Карлос Алькарас исполнил три эйса и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Стефаноса Циципаса один эйс и один реализованный брейк-пойнт из двух. Оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке.

Барселона. Финал
23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Для испанского теннисиста это третий титул в сезоне и девятый в карьере. В 2023 году Карлос Алькарас уже выигрывал турниры в Индиан-Уэллсе и Буэнос-Айресе. Матч с Циципасом — 23-я победа Алькараса в этом году.

Материалы по теме
Рублёв внезапно проиграл 70-й ракетке в финале Баня-Луки: Андрея победил обидчик Джоковича
Рублёв внезапно проиграл 70-й ракетке в финале Баня-Луки: Андрея победил обидчик Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023