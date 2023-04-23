Андрей Чесноков высказался о поражении Андрея Рублёва в финале турнира в Баня-Луке

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) от серба Душана Лайовича (3:6, 6:4, 4:6).
«Лайович играл потрясающе. Я даже не ожидал от него такой игры. Серб раскрылся на боснийском турнире: обыграл Джоковича, да и показал один из лучших теннисов в карьере. При счёте 5:4 думал, что Рублёв выкарабкается: если бы выиграл этот гейм, то выиграл бы и матч.
Рублёв показывает свой лучший теннис? Теннисист порой как волна — то высокая, то низкая. Рублёв поймал пик в Монте-Карло, где здорово играл: там просто не справлялись с его темпом. Но две недели держать уровень…
Не могу сказать, что Рублёв сделал какие-то ошибки, — просто Лайович так здорово играл! Каждый розыгрыш в матче был хорошим. Были незначительные ошибки, но финал был замечательным. Украшение турнира. Лайович не в десятке и не в двадцатке мира, но тот уровень, который он показал, это точно десятка мира. Он попал на высокую волну, сыграл весь турнир потрясающе: даже обыграл Джоковича!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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