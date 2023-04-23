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Джокович поздравил Лайовича после его победы над Рублёвым в Баня-Луке

Джокович поздравил Лайовича после его победы над Рублёвым в Баня-Луке
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в своих социальных сетях опубликовал поздравление в адрес своего соотечественника Душана Лайовича, который сегодня стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Напомним, в финале соревнований Лайович нанёс поражение россиянину Андрею Рублёву (6:3, 4:6, 6:4).

Джокович выложил видео первых секунд после победного розыгрыша, снабдив его известной композицией Queen We Аre the Сhampions.

Для Душана Лайовича, 70-й ракетки мира, это второй титул в карьере. До этого сербский теннисист в 2019 году выигрывал турнир категории ATP 250, проходивший в Умаге (Хорватия).

Сам Джокович сенсационно уступил в четвертьфинале турнира тому же Лайовичу.

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