Джокович поздравил Лайовича после его победы над Рублёвым в Баня-Луке
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в своих социальных сетях опубликовал поздравление в адрес своего соотечественника Душана Лайовича, который сегодня стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
Напомним, в финале соревнований Лайович нанёс поражение россиянину Андрею Рублёву (6:3, 4:6, 6:4).
Джокович выложил видео первых секунд после победного розыгрыша, снабдив его известной композицией Queen We Аre the Сhampions.
Для Душана Лайовича, 70-й ракетки мира, это второй титул в карьере. До этого сербский теннисист в 2019 году выигрывал турнир категории ATP 250, проходивший в Умаге (Хорватия).
Сам Джокович сенсационно уступил в четвертьфинале турнира тому же Лайовичу.
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