Видеообзор победы Карлоса Алькараса в Барселоне

В воскресенье, 23 апреля, испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас одержал уверенную победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, пятой ракеткой мира, в финальном матче турнира категории ATP-500, проходившего в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финала Алькарас — Циципас.
Видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Карлос Алькарас подтвердил титул чемпиона Барселоны: в 2022 году спортсмен также одерживал победу на этом турнире. Для испанского спортсмена это третий титул в году и девятый — в карьере.
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В свою очередь, Стефанос Циципас проиграл десятый матч в финале турниров категории ATP-500. Спортсмен никогда не выигрывал финалы соревнований этой категории.
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