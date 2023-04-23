Видеообзор победы Карлоса Алькараса в Барселоне

В воскресенье, 23 апреля, испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас одержал уверенную победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, пятой ракеткой мира, в финальном матче турнира категории ATP-500, проходившего в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финала Алькарас — Циципас.

Видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Карлос Алькарас подтвердил титул чемпиона Барселоны: в 2022 году спортсмен также одерживал победу на этом турнире. Для испанского спортсмена это третий титул в году и девятый — в карьере.

В свою очередь, Стефанос Циципас проиграл десятый матч в финале турниров категории ATP-500. Спортсмен никогда не выигрывал финалы соревнований этой категории.