Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Карлоса Алькараса в Барселоне

Видеообзор победы Карлоса Алькараса в Барселоне
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 23 апреля, испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас одержал уверенную победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, пятой ракеткой мира, в финальном матче турнира категории ATP-500, проходившего в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финала Алькарас — Циципас.

Видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Карлос Алькарас подтвердил титул чемпиона Барселоны: в 2022 году спортсмен также одерживал победу на этом турнире. Для испанского спортсмена это третий титул в году и девятый — в карьере.

Барселона. Финал
23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В свою очередь, Стефанос Циципас проиграл десятый матч в финале турниров категории ATP-500. Спортсмен никогда не выигрывал финалы соревнований этой категории.

Материалы по теме
Рублёв внезапно проиграл 70-й ракетке в финале Баня-Луки: Андрея победил обидчик Джоковича
Рублёв внезапно проиграл 70-й ракетке в финале Баня-Луки: Андрея победил обидчик Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023