Видеообзор поражения Андрея Рублёва в финале турнира в Баня-Луке

В воскресенье, 23 апреля, россиянин Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, проиграл сербу Душану Лайовичу, 70-й ракетке мира, в финальном матче турнира категории ATP-250, проходившего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Встреча спортсменов завершилась со счётом 3:6, 6:4, 4:6.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Рублёв — Лайович.
Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Для серба Душана Лайовича это второй титул в карьере: первый он выиграл в Умаге (Хорватия) в 2019 году. В свою очередь, Андрей Рублёв играл во втором финале подряд: в прошлое воскресенье, 16 апреля, спортсмен выиграл турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Рублёв заявлен на турнир в Мадриде (Испания), который пройдёт с 26 апреля по 7 мая.
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