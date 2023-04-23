Видеообзор победы Хольгера Руне в финале Мюнхена

В воскресенье, 23 апреля, состоялся финальный матч турнира категории ATP-250, проходившего в Мюнхене (Германия). В нём датчанин Хольгер Руне, седьмая ракетка мира, в упорной борьбе одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, 29-й ракеткой мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:3).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча турнира в Мюнхене.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Хольгер Руне второй год подряд выигрывает финал турнира в Мюнхене. В прошлом году его соперником также был Ботик ван де Зандсхулп.

Руне и ван де Зандсхулп заявлены на турнир в Мадриде (Испания), который пройдёт с 26 апреля по 7 мая.