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Видеообзор победы Хольгера Руне в финале Мюнхена

Видеообзор победы Хольгера Руне в финале Мюнхена
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В воскресенье, 23 апреля, состоялся финальный матч турнира категории ATP-250, проходившего в Мюнхене (Германия). В нём датчанин Хольгер Руне, седьмая ракетка мира, в упорной борьбе одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, 29-й ракеткой мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:3).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча турнира в Мюнхене.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Хольгер Руне второй год подряд выигрывает финал турнира в Мюнхене. В прошлом году его соперником также был Ботик ван де Зандсхулп.

Руне и ван де Зандсхулп заявлены на турнир в Мадриде (Испания), который пройдёт с 26 апреля по 7 мая.

Мюнхен. Финал
23 апреля 2023, воскресенье. 14:40 МСК
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 7
4 		6 6 3
         
Ботик ван де Зандсхулп
29
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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