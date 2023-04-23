Видеообзор поражения Соболенко в финальном матче турнира в Штутгарте

В воскресенье, 23 апреля, состоялся финальный матч турнира категории WTA-500, который проходил в Штутгарте (Германия). В нём белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко проиграла польской спортсменке, первой ракетке мира Иге Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Соболенко — Свёнтек.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В прошлом году Ига Свёнтек также выиграла финальный матч турнира в Штутгарте, победив Арину Соболенко. Для спортсменки из Польши это 13-й титул в одиночном разряде в карьере и второй титул в 2023 году: ранее Ига Свёнтек выиграла турнир в Дохе. На счету Арины Соболенко в этом сезоне уже два титула: белорусская теннисистка побеждала на Australian Open и в Аделаиде.