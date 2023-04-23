Лайович — о финале с Рублёвым: эта победа очень много значит для меня

Сербский теннисист, 70-я ракетка мира Душан Лайович рассказал о своём состоянии во время матча против россиянина Андрея Рублёва, шестой ракетки мира. Встреча спортсменов состоялась в воскресенье, 23 апреля, в финале турнира категории ATP-250, проходившего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
«Честно говоря, это был, наверное, самый тяжёлый матч у меня за последние полгода. Я чувствовал себя опустошённым. После 5:1 в третьем сете я не чувствовал своих ног и почувствовал лёгкое головокружение. Я знал, что Андрей будет драться, но каким-то образом мне удалось победить его в последнем сете. Я даже не думал об этом тогда. Я просто играл автоматически и попытался перехватить мяч на ранней стадии удара справа. Я взволнован и ошеломлён тем, что сделал это на этой неделе, что выиграл титул ATP Tour.
В последний раз я был в финале четыре года назад, и с тех пор я многое пережил, много взлётов и падений. Это было, наверное, самое неожиданное для меня за эту неделю. Но, с другой стороны, я всё ещё верил в себя, несмотря на то что прошлый год был не самым лучшим. Эта победа очень много значит для меня», — цитирует спортсмена пресс-служба ATP Tour.
У Душана Лайовича два титула в одиночном разряде. Помимо победы в Баня-Луке, спортсмен выигрывал турнир в Умаге (Хорватия) в 2019 году.
- 23 апреля 2023
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