Циципас — Алькарасу: мы видим в тебе пример для подражания
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас обратился к испанцу Карлосу Алькарасу, второй ракетке мира, после окончания финального матча турнира категории ATP-500, проходившего в Барселоне (Испания). В нём спортсмен из Греции проиграл Алькарасу со счётом 3:6, 4:6.
«У меня была возможность увидеть тебя несколько лет назад, когда ты только начинал. Думаю, большинство тех, кто попал в тур раньше тебя, заворожены твоим теннисом. Твой прогресс всех безумно впечатляет.
Думаю, можно сказать, что мы видим в тебе пример для подражания. Хотя мы чуть старше, мы видим в твоих достижениях то, что, как я надеюсь, заставит нас становиться лучше», — приводит слова Циципаса, сказанные на церемонии награждения, издание GoTennis.
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