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Медведев может сыграть с Марреем во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Медведев может сыграть с Марреем во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 26 апреля по 7 мая.

Посев соревнований возглавил вторая ракетка мира Карлос Алькарас, который пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Уго Умбер (Франция).

Вторым сеяным стал россиянин Даниил Медведев, который с большой долей вероятности уже во втором круге встретится с бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем. Это случится, если последний обыграет в первом круге квалифаера. Сам Даниил первый круг пропустит.

Шестая ракетка мира Андрей Рублёв, который также стартует со второго круга, сыграет в нём с победителем противостояния Максим Кресси (США) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Сетка турнира ATP-1000 в Мадриде
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